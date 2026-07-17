Paolo Belli dopo l’incidente la situazione precipita Il racconto dei familiari | Sta zitto e…

Da caffeinamagazine.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo un incidente avvenuto nella Bassa Reggiana, un uomo di 41 anni è deceduto. I familiari riferiscono che il cantante, coinvolto nell’incidente, è rimasto molto scosso e si è mostrato in silenzio. I soccorsi sono intervenuti sul posto, ma non sono riusciti a salvare la vittima. La situazione si è aggravata dopo l’incidente, con il cantante che ha mantenuto un comportamento riservato. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora stata chiarita.

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Un incidente improvviso, i soccorsi e poi un silenzio carico di dolore. Paolo Belli è rimasto profondamente scosso dalla tragedia avvenuta nella Bassa Reggiana, dove ha perso la vita Alessandro Magnani, 41 anni. Mentre la comunità resta stretta attorno alla famiglia della vittima, la Procura di Reggio Emilia ha avviato gli accertamenti necessari per chiarire ogni passaggio. Il cantante è stato iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio stradale. Si tratta di un passaggio tecnico previsto dalla procedura, legato alla necessità di svolgere esami irripetibili, a cominciare dall’autopsia disposta sul corpo di Magnani. Paolo Belli indagato dopo l’incidente nella Bassa Reggiana. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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