Paolo Belli è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Reggio Emilia nell’ambito dell’inchiesta sull’incidente che ha provocato la morte di un uomo di 41 anni. Dopo l’incidente, la situazione si è aggravata, secondo quanto riferito dai familiari.

Paolo Belli risulta iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Reggio Emilia nell’inchiesta sull’incidente che ha causato la morte di Alessandro Magnani, 41 anni. L’ipotesi di reato è quella di omicidio stradale, un passaggio formale previsto per consentire lo svolgimento degli accertamenti tecnici necessari a chiarire la vicenda. L’iscrizione non costituisce un giudizio di responsabilità né anticipa l’esito delle indagini. Serve invece a garantire tutte le tutele previste dalla legge in vista di attività irripetibili, prima fra tutte l’ autopsia sul corpo di Magnani, dalla quale gli inquirenti attendono indicazioni decisive sulle cause del decesso. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Paolo Belli, dopo l’incidente la situazione precipita. Il racconto dei familiari: “Sta fitto e..”

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Paolo Belli, la verità sullincidente in bici in cui è morto un uomo: emergono dettagli drammatici

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