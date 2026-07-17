Paolo Belli è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale dopo un incidente in cui ha perso la vita un uomo di 41 anni. La famiglia non ha rilasciato dichiarazioni e l’artista si trova in casa senza parlare. È prevista un’autopsia per chiarire le cause della morte e determinare eventuali responsabilità. La Procura di Reggio Emilia conduce le indagini sull’incidente.

Paolo Belli è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Reggio Emilia con l’ipotesi di omicidio stradale nell’ambito dell’inchiesta sul tragico incidente costato la vita ad Alessandro Magnani, 41 anni. Si tratta di un atto dovuto che consentirà agli investigatori di procedere con gli accertamenti irripetibili, a partire dall’autopsia, e di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. L’iscrizione nel registro degli indagati. L’iscrizione di Belli è una procedura prevista dalla legge quando devono essere eseguiti esami tecnici irripetibili, come l’autopsia sulla vittima, che servirà a chiarire le cause esatte del decesso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Paolo Belli chiuso in casa, non parla: il racconto dei familiari. Ora l’autopsia

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Paolo Belli live al Concerto del Primo Maggio a Roma 2026

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