Youssef Rama Abdelaziz, 19 anni, è stato colpito da almeno tre coltellate al torace nel parcheggio di un supermercato. La vittima di origine egiziana è deceduta sul posto. La polizia sta verificando le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare l’autore dell’aggressione. La scena si è svolta in pieno giorno, ma finora non ci sono arresti. Indagini in corso per ricostruire l’accaduto.

Il giovane di origine egiziana è stato raggiunto da almeno tre coltellate al torace. Si chiamava Youssef Rama Abdelaziz, aveva appena 19 anni ed è la vittima dell’ennesimo episodio di violenza che scuote Crema. Il giovane, di origine egiziana, è stato assassinato nella notte tra sabato e domenica nel parcheggio di un supermercato di viale Repubblica, raggiunto da almeno tre coltellate al torace. Ora i carabinieri stanno concentrando le indagini sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, nella speranza che possano aver ripreso l’aggressione o la fuga del responsabile. Colpito con almeno tre fendenti, ha tentato di salvarsi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Crema, Youssef Rama Abdelaziz ucciso a 19 anni nel parcheggio del supermercato: caccia all’assassino, spunta la pista delle telecamere

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