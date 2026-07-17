Lite tra vicini 69enne ucciso a coltellate a Palermo | è caccia all' aggressore

Notizia in breve

Un uomo di 69 anni è stato ucciso a Palermo durante una lite tra vicini in via Papa Giovanni XXIII a Bonagia. La vittima è stata colpita con un’arma da taglio e le sue condizioni sono risultate fatali. La polizia sta cercando di identificare e rintracciare l’aggressore, e al momento non ci sono dettagli sulle motivazioni del confronto. La scena è stata messa sotto sequestro mentre si proseguono le indagini.