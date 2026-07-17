Lite tra vicini 69enne ucciso a coltellate a Palermo | è caccia all' aggressore

Da gazzettadelsud.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 69 anni è stato ucciso a Palermo durante una lite tra vicini in via Papa Giovanni XXIII a Bonagia. La vittima è stata colpita con un’arma da taglio e le sue condizioni sono risultate fatali. La polizia sta cercando di identificare e rintracciare l’aggressore, e al momento non ci sono dettagli sulle motivazioni del confronto. La scena è stata messa sotto sequestro mentre si proseguono le indagini.

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Un uomo di 69 anni è stato ucciso a a Palermo. Secondo una prima ricostruzione la vittima sarebbe stata accoltellata nel corso di una lite tra vicini avvenuta in via Papa Giovanni XXIII a Bonagia. Le indagini sono condotte dalla polizia. Sono in corso le ricerche dell’aggressore. Sul luogo del delitto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno cercato, invano, di rianimare la vittima. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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