Palermo Ladies Open | sabato iniziano le qualificazioni del prestigioso torneo di tennis

Giornata di Debutto ai “Palermo Ladies Open”. PALERMO (ITALPRESS) – Domani si apre ufficialmente la 37esima edizione dei “Palermo Ladies Open”, un atteso torneo internazionale Wta 125 che promette grande spettacolo. Le partite del tabellone di qualificazione inizieranno alle 17 presso il Country Time Club. Saranno in palio gli ultimi quattro posti per accedere al main draw, confermando l’interesse crescente verso il tennis femminile. L’incontro di apertura si svolgerà sul campo 6, dove avrà luogo un derby siciliano tra Miriana Tona, attualmente alla posizione 384 del ranking Wta, e Dalila Spiteri, quinta testa di serie del tabellone cadetto e numero 324 del mondo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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