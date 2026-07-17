Palermo dispositivi medici senza certificazione venduti agli ospedali di tutta Italia | blitz della Finanza

Notizia in breve

A Palermo, le forze dell'ordine hanno sequestrato 259 dispositivi medici privi di certificazione. La società coinvolta è indagata per truffa aggravata e falsità materiale. I dispositivi sarebbero stati venduti agli ospedali di tutta Italia, non rispettando le normative di sicurezza e conformità. L'operazione fa parte di un'indagine più ampia sulla vendita di prodotti sanitari non conformi.