Palermo dispositivi medici senza certificazione venduti agli ospedali di tutta Italia | blitz della Finanza
A Palermo, le forze dell'ordine hanno sequestrato 259 dispositivi medici privi di certificazione. La società coinvolta è indagata per truffa aggravata e falsità materiale. I dispositivi sarebbero stati venduti agli ospedali di tutta Italia, non rispettando le normative di sicurezza e conformità. L'operazione fa parte di un'indagine più ampia sulla vendita di prodotti sanitari non conformi.
Sequestrati 259 dispositivi sanitari non conformi a Palermo: indagata una società per truffa aggravata e falsità materiale. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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