Palermo dispositivi medici senza certificazione venduti agli ospedali di tutta Italia | blitz della Finanza da

Notizia in breve

La Finanza ha sequestrato a Palermo 259 dispositivi medici privi di certificazione, destinati agli ospedichi di tutta Italia. Una società è indagata per truffa aggravata e falsità materiale. I dispositivi, non conformi alle normative, sono stati trovati durante un blitz. L’operazione ha portato al sequestro di prodotti che non rispettavano le norme di sicurezza vigenti.