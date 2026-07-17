Palermo dispositivi medici senza certificazione venduti agli ospedali di tutta Italia | blitz della Finanza da
La Finanza ha sequestrato a Palermo 259 dispositivi medici privi di certificazione, destinati agli ospedichi di tutta Italia. Una società è indagata per truffa aggravata e falsità materiale. I dispositivi, non conformi alle normative, sono stati trovati durante un blitz. L’operazione ha portato al sequestro di prodotti che non rispettavano le norme di sicurezza vigenti.
Sequestrati 259 dispositivi sanitari non conformi a Palermo: indagata una società per truffa aggravata e falsità materiale. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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