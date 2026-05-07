Profumi e creme con sostanza cancerogena venduti in tutta Italia | oltre 40mila confezioni sequestrate dalla Finanza

Le autorità italiane hanno sequestrato oltre 40.000 confezioni di cosmetici contenenti la sostanza potenzialmente cancerogena chiamata Lilial. La prima scoperta è avvenuta in Calabria, portando all'apertura di un'indagine che ha coinvolto cinque aziende situate nelle regioni di Piemonte, Lombardia, Veneto e Campania. L'operazione ha portato alla luce una rete di produzione e distribuzione di prodotti cosmetici non conformi alle normative di sicurezza.

Una prima scoperta di cosmetici con la sostanza “Lilial” in Calabria ha fatto partire un'operazione più vasta che ha portato all'individuazione di cinque società produttrici e fornitrici che operavano in Piemonte, Lombardia, Veneto e Campania.🔗 Leggi su Fanpage.it

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