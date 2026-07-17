Palazzo delle Esposizioni pronto in autunno

Da ilrestodelcarlino.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il cantiere per la riqualificazione dell’ex palazzo delle Esposizioni di Faenza si avvicina alla conclusione. L’edificio, che diventerà un nuovo centro per eventi, fiere e mostre, è in fase avanzata di lavori. La trasformazione prevede la creazione di uno spazio dedicato all’aggregazione e alla cultura, con l’obiettivo di essere pronto in autunno. La struttura sarà riqualificata per ospitare diverse iniziative pubbliche e private.

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Entra nella fase conclusiva il cantiere per la riqualificazione dell’ex palazzo delle Esposizioni di Faenza, destinato a trasformarsi in un nuovo centro per aggregazione, eventi, fiere e mostre. Un intervento da circa quattro milioni di euro, finanziato con fondi Pnrr e risorse comunali, che punta a restituire alla città uno spazio polifunzionale aperto e vissuto. Sullo stato dei lavori e sulle prospettive della struttura interviene l’assessore alle Politiche sociosanitarie e internazionali del Comune di Faenza, Davide Agresti. Assessore Agresti, a che punto sono i lavori? "Il cantiere è ormai in fase avanzata. Nei mesi scorsi abbiamo affrontato alcune criticità legate soprattutto alla fornitura degli infissi, ma oggi tutti i materiali sono arrivati e le imprese stanno completando le lavorazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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