Inaugura la rassegna Arte a Palazzo | il calendario e gli orari delle esposizioni a Borgomanero
Il comune di Borgomanero inaugura la diciannovesima edizione di "Arte a Palazzo", la rassegna artistica ospitata nella sala espositiva di palazzo Tornielli. Il programma, che si estenderà da maggio fino al 24 dicembre 2026, prevede un calendario di 21 mostre con la partecipazione di 23 artisti.Il.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Il Palazzo delle Esposizioni celebra Mario Schifano, una delle figure più significative dell'arte italiana del secondo Novecento, con una mostra ricca e completa
"I Medici tra potere, arte e alchimia", ciclo di incontri per la rassegna 'Il Palazzo Racconta' in Palazzo Medici RiccardiProsegue la programmazione di Palazzo Medici Riccardi con un ciclo di quattro incontri, per la rassegna "Il Palazzo Racconta" dal titolo "I Medici...
Tutti gli aggiornamenti
Temi più discussi: Pordenone, 5 maggio: Museo diocesano di arte sacra si inaugura la mostra La bellezza salvata; OLTRE L'IMMAGINE: LA MOSTRA DI MASSIMO PAPI CHE INTRECCIA ARTE, SCIENZA E SGUARDO SUL REALE; A Palazzo Carli al Sillico inaugura la rassegna di pittura ‘Uomo/Natura’; Giovedì a palazzo Crupi l’inaugurazione della mostra I cieli dell'arte · ilreggino.it.
START 2026 a Saluzzo: il 9 maggio inaugura la stagione dell’Arte ContemporaneaSaluzzo si conferma capitale della creatività con l’apertura dei capitoli più attesi della decima edizione di START. Sabato 9 maggio 2026, la città ospiterà una doppia inaugurazione dedicata all’arte ... primachivasso.it
CASTELLAMONTE - Inaugurata la mostra «Arte Design 3D Clay» - FOTOSabato 9 maggio ci sarà una conferenza tecnica sulla progettazione e stampa 3D Clay; sabato 23 maggio una visita guidata condotta dagli artisti ... quotidianocanavese.it
Ligabue inaugura l'Unipol Dome con 16mila spettatori: ospiti a sorpresa e l'annuncio di Una Nessuna Centomila 2026 con Fiorella Mannoia - facebook.com facebook
S'inaugura oggi C'era una volta #Italia61, una mostra a Palazzo Lascaris che racconta con foto, oggetti e manifesti le celebrazioni del primo centenario dell' Unità d'Italia, avvenute a #Torino 65 anni fa x.com