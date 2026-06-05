La mostra dedicata a Mario Schifano al Palazzo delle Esposizioni di via Nazionale è aperta fino al 12 luglio. Sono esposte oltre 100 opere dell'artista, tra dipinti, collage e fotografie. L'esposizione ripercorre le sue fasi creative dagli anni '60 fino agli anni '80, con particolare attenzione ai suoi lavori più noti. La collezione include anche materiali preparatori e bozzetti originali.

Abbiamo visitato la mostra dedicata a Mario Schifano attualmente in corso al Palazzo Esposizioni di via Nazionale e che sarà visitabile fino al 12 luglio. La mostra è promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e Azienda Speciale Palaexpo ed è prodotta e organizzata da Azienda Speciale Palaexpo in collaborazione con Intesa Sanpaolo e Gallerie d’Italia anche grazie al Main Partner Eni e con il supporto della Fondazione Silvano Toti. Più che una mostra forse sarebbe il caso di definirla un viaggio. Un viaggio mano nella mano con l’artista e la sua arte. Senza interferenze esterne, senza troppe didascalie o spiegazioni. Solo noi, le opere e con loro l’autore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Mario Schifano – un viaggio nell’estro al Palazzo delle Esposizioni

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