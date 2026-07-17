Paladina-Sedrina tre incontri e una manifestazione a Villa d’Almè il 3 ottobre | È il momento dei fatti

Le amministrazioni comunali e le Comunità Montane si sono riunite per chiedere il completamento dell’ultimo tratto della Tangenziale Sud di Bergamo, ritenuta strategica per il territorio. Sono previsti tre incontri e una manifestazione a Villa d’Almè il 3 ottobre, con l’obiettivo di ottenere un impegno concreto sulle opere necessarie. Le parti insistono sulla necessità di passare dai discorsi alle azioni concrete per garantire il completamento dell’opera.

“È il momento che alle parole seguano i fatti”: sulla Paladina-Sedrina le amministrazioni comunali e le Comunità Montane procedono compatti e ora scendono in campo per chiedere con determinazione il completamento dell’ultimo tratto della Tangenziale Sud di Bergamo, un’opera considerata strategica, se non vitale, per la sopravvivenza del territorio. “Dopo oltre vent’anni di attese, rinvii e promesse rimaste senza seguito, il territorio non ritiene più accettabile il protrarsi dell’incertezza su un’infrastruttura strategica e indispensabile per garantire la mobilità delle valli bergamasche, migliorare la qualità della vita dei cittadini e... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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