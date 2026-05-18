Manifestazione Paladina-Sedrina la preoccupazione di Milesi | Mancano meno di tre settimane e non si sa nulla

A meno di tre settimane dalla manifestazione tra Paladina e Sedrina, non ci sono ancora dettagli definiti sull’evento. Vittorio Milesi, vicesindaco di San Pellegrino Terme e consigliere della Comunità Montana Valle Brembana, ha scritto una lettera al presidente della stessa comunità per esprimere la preoccupazione riguardo alla mancanza di informazioni e alla preparazione dell’iniziativa. La comunicazione, pubblicata integralmente, evidenzia l’incertezza che circonda l’organizzazione e la pianificazione dell’appuntamento in programma.

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Trascriviamo e pubblichiamo la lettera scritta da Vittorio Milesi, vicesindaco di San Pellegrino Terme e consigliere della Comunità Montana, indirizzata al presidente della Comunità Montana Valle Brembana Valeriano Bianchi. Si chiede un’urgente definizione e pianificazione della manifestazione di protesta sulla Paladina-Sedrina in programma il 6 giugno prossimo. leggi anche. La protesta Paladina-Sedrina, la Val Brembana non ne può più: “Ci hanno umiliati, il 6 giugno in piazza”. Gentile Presidente, Le scrivo con riferimento a quanto concordato lo scorso 30 aprile, quando è stata condivisa la necessità di promuovere una mobilitazione del territorio, fissata per il prossimo 6 giugno, per protestare contro il perdurante stallo del completamento della Tangenziale Sud di Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Paladina-Sedrina, rimpallo di responsabilità tra istituzioni. Ma spunta l’alternativa di Anas Leggi anche: Paladina-Sedrina: lettera all’Anas: «No passi indietro» Paladina-Sedrina, rimpallo di responsabilità tra istituzioni. Ma spunta l’alternativa di AnasRegione addossa la colpa dello stop al progetto della Paladina-Sedrina sulla Provincia. Ecco cosa chiede Anas per garantire l'opera ... bergamonews.it Paladina-Sedrina, manifestazione di piazza sabato 6 giugnoIl clima nella sala Pietro Busi di Piazza Brembana durante l’assemblea della Comunità montana di giovedì sera (30 aprile) rifletteva la tensione dello spartiacque tra la pazienza istituzionale e la ... ecodibergamo.it