Paladina-Sedrina se il Parco dei Colli è solo un ostacolo… il futuro non passa dall’asfalto

Una lettera firmata da un cittadino è stata pubblicata, affrontando la discussione sul progetto della linea Paladina-Sedrina. L’autore critica il percorso, definendolo un ostacolo per il Parco dei Colli, e afferma che il futuro non si costruisce asfaltando. La comunicazione si concentra sulla posizione dell’individuo riguardo alla questione, senza approfondimenti su altri aspetti o interventi ufficiali.

Riceviamo e pubblichiamo una lettera firmata in merito al dibattito pubblico sul progetto della Paladina-Sedrina. Da cittadino provo sincera preoccupazione nel leggere sui social le dichiarazioni di un consigliere regionale tra i principali sostenitori della Paladina-Sedrina, opera destinata a svilupparsi all’interno del Parco dei Colli e in prossimità della Valle del Giongo. Riporto alcune sue parole, rivolte sui social ad alcuni dei numerosi cittadini contrari all’opera: “Vorrei tanto avere la fortuna di poter essere ricordato per essere quello che ha completato la Villa d’Almè Dalmine, sì di questo ne sarei veramente felice e onorato,... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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