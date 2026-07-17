Pagelle TV stagione 2025 2026 i personaggi
Durante la diretta della quarta puntata di Temptation Island 2026, Alessandra ha deciso di lasciare Rosario. Nel frattempo, nella stagione televisiva 20252026, Rossi ha criticato Infante, commentando che si ridicolizza il fatto che il programma venga trasmesso alle 11 del mattino, quando prima andava in onda alle 14. Rossi ha anche sottolineato come Infante fosse protetto e tutelato in passato, anche quando non era più in auge.
Rossi punge Infante: “Fa ridere che Ore 14 diventi Ore 11. Protetto e tutelato quando non era in auge” Temptation Island 2026, diretta quarta puntata: Alessandra decide di lasciare Rosario. Soraya e Sabrina rifiutano i falò Temptation Island 2026, ecco come finisce l’atteso falò a tre. Nella puntata di stasera via al percorso di altre due coppie POR-COD! La grafica di Portogallo-Congo crea imbarazzo: l’Italia cambia sigle BOOM! Ecco il possibile nuovo arrivo nella giuria di Ballando con le Stelle Dopo la rivelazione della precedente annata, quest’anno Stefano De Martino si è ritrovato la strada irta di ostacoli. E, dopo un iniziale periodo di smarrimento, Affari Tuoi è riuscito a invertire il trend della sfida in access. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Il bilancio di Titas Krapikas della stagione del Gubbio
Notizie e thread social correlati
Pagelle TV stagione 2025/2026Durante la quarta puntata di Temptation Island 2026, Alessandra ha deciso di abbandonare il percorso con Rosario.
Pagelle TV stagione 2025/2026, i programmiDurante la quarta puntata di Temptation Island 2026, Alessandra ha deciso di lasciare il suo compagno Rosario.
Temi più discussi: Pagelle TV stagione 2025/2026, i programmi; Pagelle TV stagione 2025 2026; Pagelle serie tv 2026: le migliori da vedere, secondo noi; Pagelle TV stagione 2025 2026 i programmi.
#PagelleTV stagione 2025/2026 I promossi e i bocciati dell'annata televisiva appena conclusasi x.com
#PagelleTV stagione 2025/2026 I promossi e i bocciati dell'annata televisiva appena conclusasi facebook
Pagelle TV stagione 2025/2026, i programmiLa replica del conduttore: Io protetto e tutelato? 4 sentenze di condanna per dequalificazione professionale nei miei confronti. La mia riconoscenza va solo al tribunale e all’avvocato ... davidemaggio.it
Mondiali 2026 Roland Garros 2026 Inter Scudetto 2026 Olimpiadi Invernali 2026 Olimpiadi Parigi 2024 Euro 2024Stagione complicata, con qualche errore di troppo e meno parate decisive rispetto al passato. Se la finale di Champions 2024-25 era stata raggiunta grazie soprattutto alle due parate, questo ... sportmediaset.mediaset.it