pagelle tv stagione 2025 2026 i personaggi

Notizia in breve

Durante la diretta della quarta puntata di Temptation Island 2026, Alessandra ha deciso di lasciare Rosario. Nel frattempo, nella stagione televisiva 20252026, Rossi ha criticato Infante, commentando che si ridicolizza il fatto che il programma venga trasmesso alle 11 del mattino, quando prima andava in onda alle 14. Rossi ha anche sottolineato come Infante fosse protetto e tutelato in passato, anche quando non era più in auge.