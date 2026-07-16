pagelle tv stagione 2025 2026

Durante la quarta puntata di Temptation Island 2026, Alessandra ha deciso di abbandonare il percorso con Rosario. Nel frattempo, un commento di Rossi ha suscitato discussioni: ha criticato Infante, sottolineando che la sua popolarità è diminuita e che ora si trova sotto tutela, anche se prima non lo era. La puntata si è concentrata sulla decisione di Alessandra di lasciare il suo compagno, mentre i commenti sui protagonisti continuano a far discutere.

Rossi punge Infante: “Fa ridere che Ore 14 diventi Ore 11. Protetto e tutelato quando non era in auge” Temptation Island 2026, diretta quarta puntata: Alessandra decide di lasciare Rosario. Soraya e Sabrina rifiutano i falò Temptation Island 2026, ecco come finisce l’atteso falò a tre. Nella puntata di stasera via al percorso di altre due coppie POR-COD! La grafica di Portogallo-Congo crea imbarazzo: l’Italia cambia sigle BOOM! Ecco il possibile nuovo arrivo nella giuria di Ballando con le Stelle La Ruota della Fortuna è il programma dell’anno, senza se e senza ma. Ha riacceso senza troppe difficoltà la fascia più importante della tv italiana, proponendo un intrattenimento garbato e pulito che ha riconciliato Canale 5 con un certo tipo di pubblico e di televisione. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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