pagelle tv stagione 2025 2026 i programmi

Durante la quarta puntata di Temptation Island 2026, Alessandra ha deciso di lasciare il suo compagno Rosario. Nel frattempo, un commento di Rossi ha fatto riferimento a Infante, affermando che la trasmissione “diventa Ore 11” alle 14 e che in passato era protetta e tutelata quando non era in auge. La puntata si è conclusa con la decisione di Alessandra di allontanarsi da Rosario.

Rossi punge Infante: “Fa ridere che Ore 14 diventi Ore 11. Protetto e tutelato quando non era in auge” Temptation Island 2026, diretta quarta puntata: Alessandra decide di lasciare Rosario. Soraya e Sabrina rifiutano i falò Temptation Island 2026, ecco come finisce l’atteso falò a tre. Nella puntata di stasera via al percorso di altre due coppie POR-COD! La grafica di Portogallo-Congo crea imbarazzo: l’Italia cambia sigle BOOM! Ecco il possibile nuovo arrivo nella giuria di Ballando con le Stelle La Ruota della Fortuna è il programma dell’anno, senza se e senza ma. Ha riacceso senza troppe difficoltà la fascia più importante della tv italiana, proponendo un intrattenimento garbato e pulito che ha riconciliato Canale 5 con un certo tipo di pubblico e di televisione. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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