Pagelle Tour de France 2026 | Schmid si prende la vittoria più bella bene Pidcock
Mauro Schmid ha vinto la tredicesima tappa del Tour de France 2026, ottenendo una vittoria molto significativa. Pidcock ha concluso la tappa con un buon piazzamento. La tappa si è conclusa con un arrivo in volata, in cui Schmid ha prevalso sugli avversari. La corsa ha visto anche altri corridori protagonisti, ma nessuno è riuscito a mettere in fila Schmid, che ha concluso in prima posizione.
PAGELLE TREDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2026. Mauro Schmid, voto 10: aveva vinto già una tappa al Giro d’Italia nel 2021, ma questa per l’ex campione di Svizzera vale molto di più. Sfrutta la superiorità numerica con Plapp e prova l’allungo con Tejada, la mossa riesce e nello sprint finale è superiore, andando a prendere la vittoria più bella della sua carriera da professionista. Harold Tejada, voto 7: purtroppo nello sprint finale il colombiano della XDS Astana Team aveva qualcosa in meno rispetto al rivale elvetico. Trova l’azione giusta e rischia di trovare il successo che avrebbe svoltato una carriera, ma chiude in piazza d’onore. Tom Pidcock, voto 8: la classe non gli manca e lo fa vedere anche oggi. 🔗 Leggi su Oasport.it
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