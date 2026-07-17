Padovano sull’arrivo di Celik | È un ottimo rinforzo il duo Carnevali-Massara è una garanzia – ESCLUSIVA

Un calciatore è stato ufficialmente acquistato e si prepara a unirsi alla squadra. La società ha annunciato l’arrivo di un nuovo difensore, considerato un rinforzo di livello. La coppia di responsabili del mercato ha già lavorato insieme in passato, e questa collaborazione viene definita affidabile. La firma è stata formalizzata e l’atleta si prepara a partire per le visite mediche.

di Luca Fiore Padovano sull’arrivo di Celik: «È un ottimo rinforzo, il duo Carnevali-Massara è una garanzia». Così l’ex bianconero ai microfoni di . Il calciomercato della Juventus si accende con un colpo importante per il reparto arretrato. Nella serata di ieri, il club bianconero ha ufficializzato l’arrivo di Zeki Celik, terzino turco prelevato a parametro zero dopo la conclusione della sua esperienza con la Roma. Un’operazione mirata e intelligente che rafforza la difesa e che ha già raccolto i primi consensi illustri, tra cui spiccano le parole di chi l’ambiente juventino lo conosce molto bene. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Intervenuto ai microfoni di , l’ex attaccante bianconero Michele Padovano ha espresso il suo totale apprezzamento per l’ultima mossa di mercato della società. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Calciomercato Juventus-Celik è fatta! Colpo di scena , salta il rinnovo con la Roma - Il blitz firmato Carnevali e MassaraLa Juventus ha annunciato l'acquisto di Celik, che ha firmato un contratto triennale con il club.

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