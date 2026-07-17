Padova bimbo di 2 mesi seviziato per ottenere sussidi | il padre condannato a 8 anni di carcere

Un uomo di 22 anni è stato condannato a otto anni di carcere per aver seviziato il figlio di due mesi, provocandogli gravi lesioni alla bocca. La sentenza è stata emessa dal tribunale il 16 luglio, a quasi due anni dai fatti che avevano scioccato medici e investigatori. Il padre, residente in provincia di Vicenza, è ritenuto responsabile di aver inflitto le lesioni al bambino, nel tentativo di ottenere sussidi.

La condanna è arrivata quasi due anni dopo quei fatti che avevano sconvolto medici e investigatori dell’Azienda ospedaliera di Padova. Il Tribunale il 16 luglio ha inflitto otto anni di reclusione al padre, un 22 enne di Camisano Vicentino, ritenuto responsabile delle gravissime lesioni alla bocca riportate dal figlio quando aveva appena due mesi. Ferite che hanno segnato in modo irreversibile la vita del bambino e che, secondo la ricostruzione accolta dai giudici, sarebbero state provocate dal genitore durante il ricovero del piccolo nel reparto di Pediatria allo scopo di ottenere un sussidio di invalidità per il figlio. Il collegio ha... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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