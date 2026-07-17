Il padre di 22 anni è stato condannato a otto anni di carcere per aver causato gravi lesioni alla bocca del suo bambino di due mesi. La sentenza è stata pronunciata il 16 luglio, quasi due anni dopo i fatti che hanno portato all’intervento dei medici in ospedale. Il bambino aveva subito sevizie che hanno allarmato i medici e gli investigatori dell’ospedale di Padova.

La condanna è arrivata quasi due anni dopo quei fatti che avevano sconvolto medici e investigatori dell’Azienda ospedaliera di Padova. Il Tribunale il 16 luglio ha inflitto otto anni di reclusione al padre, un 22 enne di Camisano Vicentino, ritenuto responsabile delle gravissime lesioni alla bocca riportate dal figlio quando aveva appena due mesi. Ferite che hanno segnato in modo irreversibile la vita del bambino e che, secondo la ricostruzione accolta dai giudici, sarebbero state provocate dal genitore durante il ricovero del piccolo nel reparto di Pediatria allo scopo di ottenere un sussidio di invalidità per il figlio. Il collegio ha... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Padova, bimbo di 2 mesi seviziato in ospedale per avere sussidi: il padre condannato a 8 anni di carcere

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Padova, neonato maltrattato: il padre a processo - Vita in diretta 09/03/2026

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