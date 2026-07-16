Papà sevizia il figlio di 5 mesi per renderlo invalido e avere i sussidi | condannato a 8 anni a Padova

Da fanpage.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un genitore è stato condannato a otto anni di carcere a Padova per aver seviziato il figlio di cinque mesi, con l’obiettivo di renderlo invalido e ricevere i sussidi. L’uomo ha sempre negato ogni accusa, affermando che i suoi comportamenti erano solo un tentativo di aiutare il bambino a respirare e alleviare le sue sofferenze. La corte ha riconosciuto le accuse di maltrattamenti aggravati e abuso di minore.

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Il genitore, accusato di aver agito per motivi economici, ha sempre negato ogni responsabilità sostenendo che i suoi comportamenti erano solo un tentativo puoi aiutarlo a respirare e alleviare le sofferenze del bambino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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