Un bambino di cinque mesi è stato seviziato dal padre, che ha provocato lesioni gravi alla bocca, alla lingua e alla gola del neonato. L’uomo, approfittando dell’assenza della madre e dei medici, ha agito con l’intento di renderlo disabile e ottenere i sussidi destinati a persone con disabilità. La condanna è a otto anni di reclusione.

PADOVAVICENZA - Approfittando dell’assenza dei medici e della madre del bambino, infliggeva al figlio di appena 5 mesi gravi lesioni alla bocca, alla lingua e alla gola con lo scopo di renderlo disabile e percepire i relativi sussidi. Vere e proprie sevizie costate al padre, un 23enne di Camisano Vicentino, la condanna a 8 anni per maltrattamenti in famiglia e lesioni. Disposta anche una provvisionale di un milione di euro a titolo di risarcimento. La sentenza è stata pronunciata il 16 luglio davanti al giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Padova. La vicenda I maltrattamenti erano iniziati subito dopo la nascita del neonato e sono andati avanti fino al giorno in cui, il 26 ottobre 2025, un blitz degli agenti di polizia ha messo fine all'orrore quando il piccolo era già ricoverato in Pediatria a Padova. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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© Ilgazzettino.it - Neonato seviziato dal papà per renderlo disabile e avere i sussidi. Il genitore condannato a 8 anni

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