Over 65 tra badanti e Rsa per le famiglie oltre 200 milioni di euro di spese | La pensione non basta più

Le famiglie bergamasche spendono oltre 200 milioni di euro all’anno per assistere anziani over 65, tra badanti e Rsa. La pensione di molti non copre più le spese, che continuano a salire. La crescita della popolazione anziana e i costi dell’assistenza aggravano la situazione. Molti nuclei familiari devono affrontare spese che superano le risorse disponibili, evidenziando le difficoltà nel mantenere assistenza adeguata senza supporti esterni.

L’invecchiamento della popolazione, pensioni spesso insufficienti e costi sempre più elevati per l’assistenza agli anziani stanno mettendo sotto pressione migliaia di famiglie bergamasche. A lanciare l’allarme è la Fnp Cisl Bergamo, che denuncia come il sistema attuale della non autosufficienza scarichi gran parte del peso economico sulle famiglie e, nei casi più complessi, anche sulle amministrazioni locali. Secondo i dati elaborati dall’Osservatorio della Fnp Cisl, in provincia di Bergamo vivono oltre 230 mila persone con più di 65 anni su una popolazione complessiva di circa 1,2 milioni di abitanti. Di queste, circa il 21%, pari a poco meno di 50 mila persone, è stimato in condizioni di non autosufficienza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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