Milano – Chi piangeva la fine delle Rsa dopo la pandemia che in queste strutture ha fatto strage di persone fragili sbagliava di grosso. Sei anni dopo il business – su 738 strutture in Lombardia solo 37 sono pubbliche e 701 private, comprese 311 fondazioni e 104 cooperative sociali – gode di ottima salute, certifica il report annuale della Fnp Lombardia, il sindacato dei pensionati della Cisl, che incrocia dati della Regione, delle Ats e delle strutture nel miglior monitoraggio su piazza del “mercato” della non autosufficienza. Le Residenze sanitarie assistenziali rappresentano quasi il 40% delle 1.857 realtà censite nel 2025 in Lombardia, una galassia composta anche di centri diurni integrati (305) e per anziani (63), alloggi protetti (142) e comunità di alloggio sociale per anziani (156), comunità sociosanitarie (185) e hospice (73). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La polveriera delle rette nelle Rsa, per un posto oltre 2.300 euro al mese: “Le famiglie in balìa del mercato”

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