Anziani il peso dell’assistenza Badanti sempre più care | una pensione non basta più

Le spese per l’assistenza agli anziani non autosufficienti sono in aumento, rendendo difficile per molte famiglie coprire i costi di una badante con una pensione. Secondo i dati della Fnp Cisl Romagna, il costo di queste assistenze supera frequentemente le risorse disponibili, evidenziando una crescente problematica legata alla sostenibilità finanziaria delle famiglie. La necessità di trovare soluzioni si fa più urgente, poiché il numero di persone che richiedono assistenza continua è in crescita.

Una pensione non basta più per permettersi una badante. È questa la fotografia, tanto semplice quanto preoccupante, che emerge dai dati elaborati dalla Fnp Cisl Romagna e che riporta al centro una questione destinata a pesare sempre di più sul futuro del territorio: l’assistenza agli anziani non autosufficienti. A Rimini infatti, la pensione media copre appena il 76% del costo mensile di una badante convivente e regolarmente assunta. Tradotto in cifre, significa che ogni famiglia deve trovare di tasca propria quasi 390 euro in più ogni mese, oltre 4600 euro all’anno, senza contare tutte le altre spese legate alla fragilità. Secondo l’analisi del sindacato, una badante convivente qualificata costa oggi circa 1585 euro al mese, inclusi contributi e oneri contrattuali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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