Secondo la Fnp Cisl, nella Bergamasca circa 50 mila anziani non sono autosufficienti. Badanti e rette delle Rsa rappresentano un onere economico significativo per le famiglie. L’organizzazione segnala che le pensioni per le persone over 65 non sono sufficienti a coprire i costi di assistenza e strutture residenziali. La questione riguarda soprattutto le famiglie con risorse limitate, che devono sostenere spese elevate per l’assistenza degli anziani.

L’ALLARME. Secondo la Fnp Cisl, nella Bergamasca quasi 50 mila anziani non sono autosufficienti. Badanti e Rsa pesano sui bilanci familiari. In provincia di Bergamo quasi 50 mila anziani sarebbero non autosufficienti e le spese sostenute dalle famiglie per badanti, strutture e altre forme di assistenza ammonterebbero ad almeno 200 milioni di euro l’anno. Le stime sono contenute in un’analisi della Fnp Cisl Bergamo. Su una popolazione provinciale di circa 1,2 milioni di abitanti, gli over 65 sono oltre 230 mila. Il sindacato stima che il 21% non sia autosufficiente. A questi si aggiungono gli anziani soli o con necessità temporanee di sostegno. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - Over 65, la Fnp: pensioni insufficienti per badanti e rette delle Rsa

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