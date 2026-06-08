RSA | Cassazione stabilisce il diritto al rimborso delle rette
La Cassazione ha stabilito che i clienti delle residenze sanitarie assistenziali hanno diritto al rimborso delle rette pagate, distinguendo tra quota sanitaria e quota alberghiera. La decisione chiarisce che la restituzione riguarda le spese relative alle patologie specifiche riconosciute, che vengono considerate nell’ambito del rimborso. La distinzione tra le due quote è fondamentale per determinare l’ammontare rimborsabile.
Come distinguere la quota sanitaria da quella alberghiera per il rimborso?. Quali patologie specifiche garantiscono la restituzione delle rette pagate?. Quanto tempo hanno gli eredi per recuperare le somme versate?. Perché i contratti firmati con la struttura potrebbero essere nulli?.? In Breve Rette medie mensili nel Lodigiano raggiungono 2.312 euro nel corso del 2025.. Costo mensile RSA in Lombardia oscilla tra 2.000 e 4.000 euro totali.. Prescrizione per richiedere il rimborso delle somme indebitamente pagate pari a 10 anni.. Eredi hanno ottenuto rimborsi da 50.000 a 91.000 euro tramite tribunali locali.. Le famiglie del Lodigiano possono chiedere il rimborso delle rette RSA pagate in eccesso: la Cassazione tutela i malati gravi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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