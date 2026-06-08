RSA | Cassazione stabilisce il diritto al rimborso delle rette

Notizia in breve

La Cassazione ha stabilito che i clienti delle residenze sanitarie assistenziali hanno diritto al rimborso delle rette pagate, distinguendo tra quota sanitaria e quota alberghiera. La decisione chiarisce che la restituzione riguarda le spese relative alle patologie specifiche riconosciute, che vengono considerate nell’ambito del rimborso. La distinzione tra le due quote è fondamentale per determinare l’ammontare rimborsabile.