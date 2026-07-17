La trattativa tra la squadra italiana e il club turco per il centrocampista si è complicata. Nel frattempo, il calciatore è stato temporaneamente trattenuto da un altro club, senza spiegazioni ufficiali. La situazione ha generato confusione e disagi tra le parti coinvolte. Nessuna comunicazione è stata rilasciata riguardo ai motivi di questa interruzione improvvisa. La vicenda ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori e i tifosi.

Oulaï Fiorentina, la trattativa con il Trabzonspor si complica? Intanto il centrocampista è stato “rapito” per un breve periodo. La trattativa tra Fiorentina e Trabzonspor per Christ Inao Oulaï si trasforma in un vero e proprio giallo di mercato. Il centrocampista classe 2006, finito da giorni nel mirino del club viola, non è sbarcato a Firenze come inizialmente previsto e nelle ultime ore dalla Turchia sono emersi retroscena sorprendenti. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo L’operazione, già complessa per costi, formula e presenza di diversi intermediari, si sarebbe complicata ulteriormente a causa di quanto accaduto durante il viaggio del giocatore. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Segui gli aggiornamenti su Fiorentina.

© Calcionews24.com - Oulaï Fiorentina, giallo di mercato e disavventura: retroscena clamoroso sul mancato arrivo a Firenze

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Intrigo sull’asse Trebisonda-Firenze. Giallo OulaiUn giocatore è stato acquistato dalla Fiorentina nel corso della notte, dopo un lungo tira e molla tra Trebisonda e Firenze.

LIVE Mercato: la Fiorentina punta Oulai, il Bologna su EspìIl Frosinone ha annunciato il rinnovo dei prestiti di Fini, Cittadini e Calvani, protagonisti della promozione, nel giorno del raduno.

Giallo Oulaï dalla Turchia: finti autisti lo portano via, recuperato dal clubClamoroso retroscena dalla Turchia lanciato da Sabuncuo?lu: Christ Inao Oulai è stato portato via a Istanbul da finti autisti ... msn.com

Fiorentina, Oulaï sempre più vicino: il Trabzonspor apre alla cessioneLa Fiorentina continua a lavorare per rinforzare la rosa e uno degli obiettivi principali resta Oulaï. Il club viola segue il giocatore ormai da diverse settimane e la trattativa potrebbe presto entra ... gonfialarete.com