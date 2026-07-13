LIVE Mercato | la Fiorentina punta Oulai il Bologna su Espì

Il Frosinone ha annunciato il rinnovo dei prestiti di Fini, Cittadini e Calvani, protagonisti della promozione, nel giorno del raduno. La Fiorentina segue Oulai, mentre il Bologna si concentra su Espì.

Nel giorno del raduno il Frosinone ha messo a segno il secondo colpo di mercato e ha formalizzato il rinnovo dei prestiti di 3 dei protagonisti della promozione (Fini, Cittadini e Calvani). Svincolato dal Fortuna Dusseldorf (2. Bundesliga), arriva il centrocampista del 2001 Anouar El Azzouzi, gemello di Oussama che milita nel Bologna. La società continua a trattare con il Napoli per gli attaccanti Hasa e Zerbin. Il Sassuolo ha aperto diverse piste sul mercato. Una porta a Yanis Massolin, che l’Inter ha prelevato dal Modena con un contratto fino al 2030. Il 23enne francese è reduce da una stagione in B (28 gare, tre gol e tre assist) in cui ha mostrato lampi di talento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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