Addio a Osvaldo Bagnoli | si è spento a 91 anni l' allenatore dello scudetto del Verona

È morto a 91 anni l'allenatore che ha vinto lo scudetto con l'Hellas Verona nella stagione 1984-1985. La notizia si è diffusa questa mattina, provocando reazioni tra tifosi e appassionati di calcio.

Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona campione d'Italia nel 198485. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni, la notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati., Nato a Milano nel 1935, aveva mosso i primi passi nel calcio professionistico nel Milan, come centrocampista, a metà degli anni '50. Poi una lunga carriera con le maglie di Verona, Udinese, Catanzaro, Spal, Udinese e Verbania, prima di appendere gli scarpini al chiodo nel 1973. Da lì, via all'avventura in panchina, che lo ha portato a guidare Solbiatese, Como, Rimini, Fano, Cesena, Verona, Genoa e infine Inter. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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