E’ morto all’età di 91 anni l’allenatore che nel 1985 portò lo Hellas Verona a conquistare il suo primo e unico scudetto. La vittoria è considerata una delle imprese più sorprendenti nella storia della Serie A. Bagnoli aveva guidato la squadra durante quella stagione indimenticabile, lasciando un segno indelebile nel calcio italiano. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo dello sport.

Il calcio italiano perde uno dei suoi simboli più autentici. È morto all’età di 91 anni Osvaldo Bagnoli, l’allenatore che guidò l’ Hellas Verona alla conquista dello storico scudetto del 1985, una delle imprese più straordinarie nella storia della Serie A. Bagnoli si è spento all’ospedale di Borgo Roma, a Verona, la città che lo ha adottato e dove ha scritto le pagine più belle della sua carriera. Con lui se ne va il tecnico dell’ultima provinciale capace di vincere il campionato italiano. Un’impresa rimasta unica, costruita senza i mezzi economici delle grandi potenze del calcio italiano, ma con un gruppo compatto, idee semplici e una straordinaria capacità di valorizzare ogni giocatore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Addio a Osvaldo Bagnoli, è morto l’allenatore dello storico scudetto del Verona: aveva 91 anni

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