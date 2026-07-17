È deceduto all’età di 91 anni Osvaldo Bagnoli, allenatore noto per aver guidato l’Hellas Verona alla vittoria dello scudetto nella stagione 1984-1985. La sua carriera include anche altri incarichi nel calcio italiano, ma è ricordato principalmente per quell’annata. La sua morte rappresenta una perdita significativa nel settore. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali senza ulteriori dettagli sulla causa.

Lutto nel mondo del calcio. È morto all’età di 91 anni Osvaldo Bagnoli, allenatore dell’ Hellas Verona quando vinse lo storico scudetto nella stagione 1984-1985. Il tecnico ha allenato, tra le altre, anche Genoa e Inter. Osvaldo Bagnoli e gli anni storici alla guida dell’Hellas Verona. Osvaldo Bagnoli è stato lo storico allenatore dell’Hellas Verona campione d’Italia nel 1985. Un’impresa che fa entrare il tecnico nato e cresciuto a Milano, nel quartiere popolare della Bovisa, nella leggenda del calcio italiano per aver trascinato allo scudetto una realtà piccola e di provincia come era successo in passato solo al Cagliari di Gigi Riva.... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Morto Osvaldo Bagnoli, l’allenatore dello storico scudetto dell’Hellas Verona: aveva 91 anni

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Addio a Osvaldo Bagnoli, è morto l’allenatore dello storico scudetto del Verona: aveva 91 anniE’ morto all’età di 91 anni l’allenatore che nel 1985 portò lo Hellas Verona a conquistare il suo primo e unico scudetto.

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