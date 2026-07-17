Osvaldo Bagnoli, l’allenatore che portò il Verona a vincere lo scudetto, è deceduto a 91 anni. È ricordato per aver guidato la squadra in quella stagione storica, portando a casa un titolo che nessuna altra squadra provinciale aveva ottenuto. La sua carriera nel calcio si è conclusa con quella vittoria memorabile, che resta impressa nella storia dello sport.

Osvaldo Bagnoli non c’è più. Se n’è andato, a 91 anni. È nella storia del calcio per quell’irripetibile scudetto conquistato a Verona. Con una provinciale che non ha più vinto niente. Fautore di un football profondamente innovativo. Il suo Verona era un concentrato di verticalità, appena possibile proiettato in avanti. “El terzin fa el terzin” è una delle frasi cult che ben riassume la sua filosofia. Quella squadra giocava a pallone a memoria. Muoveva il pallone da un lato del campo all’altro in velocità come le azioni alla mano del rugby. Era perfettamente sincronizzata. Uno spettacolo guardarli. Lì rinacquero Fanna e Galderisi. Con lui esplosero Elkjaer e Briegel. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Osvaldo Bagnoli, l’uomo dello scudetto del Verona, non c’è più. “El terzin fa el terzin”

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OSVALDO BAGNOLI: l'allenatore dello scudetto impossibile del Verona 1985

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