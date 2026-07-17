Osvaldo Bagnoli l’uomo dello scudetto del Verona non c’è più El terzin fa el terzin

Da ilnapolista.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Osvaldo Bagnoli, l’allenatore che portò il Verona a vincere lo scudetto, è deceduto a 91 anni. È ricordato per aver guidato la squadra in quella stagione storica, portando a casa un titolo che nessuna altra squadra provinciale aveva ottenuto. La sua carriera nel calcio si è conclusa con quella vittoria memorabile, che resta impressa nella storia dello sport.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Osvaldo Bagnoli non c’è più. Se n’è andato, a 91 anni. È nella storia del calcio per quell’irripetibile scudetto conquistato a Verona. Con una provinciale che non ha più vinto niente. Fautore di un football  profondamente innovativo. Il suo Verona era un concentrato di verticalità, appena possibile proiettato in avanti. “El terzin fa el terzin” è una delle frasi cult che ben riassume la sua filosofia. Quella squadra giocava a pallone a memoria. Muoveva il pallone da un lato del campo all’altro in velocità come le azioni alla mano del rugby. Era perfettamente sincronizzata. Uno spettacolo guardarli. Lì rinacquero Fanna e Galderisi. Con lui esplosero Elkjaer e Briegel. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su Verona.

osvaldo bagnoli l8217uomo dello scudetto del verona non c8217232 pi249 el terzin fa el terzin
© Ilnapolista.it - Osvaldo Bagnoli, l’uomo dello scudetto del Verona, non c’è più. “El terzin fa el terzin”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

OSVALDO BAGNOLI: l'allenatore dello scudetto impossibile del Verona 1985

Video OSVALDO BAGNOLI: l'allenatore dello scudetto impossibile del Verona 1985

Notizie e thread social correlati

Addio a Osvaldo Bagnoli: si è spento a 91 anni l'allenatore dello scudetto del VeronaÈ morto a 91 anni l'allenatore che ha vinto lo scudetto con l'Hellas Verona nella stagione 1984-1985.

Addio a Osvaldo Bagnoli, è morto l’allenatore dello storico scudetto del Verona: aveva 91 anniE’ morto all’età di 91 anni l’allenatore che nel 1985 portò lo Hellas Verona a conquistare il suo primo e unico scudetto.

Temi più discussi: Il cordoglio dell'Inter per Osvaldo Bagnoli; Morte Bagnoli, il cordoglio della politica veronese; LUTTO | Scomparsa Osvaldo Bagnoli, il cordoglio della Scaligera Basket; LUTTO - Hellas Verona, è morto Osvaldo Bagnoli, il tecnico dello Scudetto dell'85 aveva 91 anni.

osvaldo bagnoli osvaldo bagnoli l uomoChi era Osvaldo Bagnoli: il mister (dei sogni) di Bovisa e del Verona dei miracoli. Quella risposta a Giovanni RanaBagnoli, morto a 91 anni, era nato nel 1935: animo operaio, dignità sobria delle sue origini. Gianni Brera lo ribattezzò lo Schopenhauer della Bovisa ... corriere.it

osvaldo bagnoli osvaldo bagnoli l uomoAddio a Osvaldo Bagnoli, allenatore dello scudetto del Verona dell'85(ANSA) - ROMA, 17 LUG - È morto a Verona Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona che vinse lo scudetto storico del 1985. Aveva 91 anni. Il decesso è avvenuto all'ospedale Borgo Roma della città ... corrieredellosport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web