Antonio Di Gennaro ricorda Osvaldo Bagnoli, sottolineando come lo abbia cresciuto sia come uomo sia come calciatore. Di Gennaro afferma che Bagnoli fosse una persona molto corretta e leale e si domanda se nel calcio di oggi si sarebbe trovato a suo agio. Le parole riflettono il rapporto stretto tra i due e la stima verso l’ex allenatore, evidenziando le differenze tra le epoche sportive.

«Osvaldo Bagnoli mi ha cresciuto come uomo e come calciatore. Non so se nel calcio di oggi si sarebbe trovato bene. Era una persona troppo corretta e leale». Antonio Di Gennaro, oggi commentatore sportivo e da anni trasferitosi a Bari, era il numero 10 del Verona che vinse lo scudetto nella stagione 198485. A guidare i gialloblù dalla panchina c’era Osvaldo Bagnoli, allenatore scomparso il 17 luglio a 91 anni. Di Gennaro, che allenatore era Bagnoli?«Più che un allenatore, preparatissimo, era un maestro di vita. A Verona l’ho avuto dalla Serie B allo Scudetto, mi ha cresciuto sotto tutti i punti di vista. Sia come calciatore, perché mi ha fatto crescere come mezz’ala e come regista, sia come uomo. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Osvaldo Bagnoli, il ricordo di Antonio Di Gennaro: «Mi ha cresciuto come uomo e giocatore. Non si troverebbe bene nel calcio di oggi»

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