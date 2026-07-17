Osvaldo Bagnoli il ricordo di Antonio Di Gennaro | Mi ha cresciuto come uomo e giocatore Non si troverebbe bene nel calcio di oggi
Antonio Di Gennaro ricorda Osvaldo Bagnoli, sottolineando come lo abbia cresciuto sia come uomo sia come calciatore. Di Gennaro afferma che Bagnoli fosse una persona molto corretta e leale e si domanda se nel calcio di oggi si sarebbe trovato a suo agio. Le parole riflettono il rapporto stretto tra i due e la stima verso l’ex allenatore, evidenziando le differenze tra le epoche sportive.
«Osvaldo Bagnoli mi ha cresciuto come uomo e come calciatore. Non so se nel calcio di oggi si sarebbe trovato bene. Era una persona troppo corretta e leale». Antonio Di Gennaro, oggi commentatore sportivo e da anni trasferitosi a Bari, era il numero 10 del Verona che vinse lo scudetto nella stagione 198485. A guidare i gialloblù dalla panchina c’era Osvaldo Bagnoli, allenatore scomparso il 17 luglio a 91 anni. Di Gennaro, che allenatore era Bagnoli?«Più che un allenatore, preparatissimo, era un maestro di vita. A Verona l’ho avuto dalla Serie B allo Scudetto, mi ha cresciuto sotto tutti i punti di vista. Sia come calciatore, perché mi ha fatto crescere come mezz’ala e come regista, sia come uomo. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it
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