Osvaldo Bagnoli, ex allenatore dell’Hellas Verona, è morto a 91 anni. Nel 1985 guidò la squadra alla vittoria dello scudetto, il massimo risultato nella storia del club. La sua carriera si è svolta principalmente nel calcio italiano, con un ruolo importante nel raggiungimento di questo traguardo. Bagnoli era originario della Bovisa e ha lasciato un segno nel calcio nazionale grazie alla vittoria di quella stagione memorabile.

Osvaldo Bagnoli è morto oggi a 91 anni. Era stato l’allenatore dell’Hellas Verona che conquistò lo storico scudetto del 1985. Fu il punto più alto di una carriera all’insegna di un altro calcio. Un calcio di altri tempi, un calcio ruvido. Un calcio fatto di scarpe bullonate quello frequentato dal Bagnoli giocatore, il giovane della Bovisa che impressionò gli osservatori del Milan che lo portarono in rossonero dall’Ausonia nel 1955. Era il Milan di Nordhal, Schiaffino e Liedholm. Non fu titolare ma fu un eccellente rincalzo, tanto che nel suo ruolo di ala destra fu un vero protagonista della seconda Coppa Latina vinta dal Diavolo contro l’Atletico Bilbao nel 1957 segnando sia in finale contro i baschi che in semifinale contro i lusitani del Benefica. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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© It.insideover.com - Osvaldo Bagnoli, il figlio della Bovisa che portò Verona in cima all’Italia del calcio

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L'ho già detto, mi ripeto. Di quale personaggio famoso avresti voluto essere figlio? Era un giochino scemo da ragazzi. Io risposi subito Osvaldo Bagnoli. Non ho mai cambiato idea. Gli ho voluto molto bene. RIP x.com

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