Addio Osvaldo Bagnoli il mago della Bovisa | dal mitico scudetto del Verona ai sogni con Genoa e Inter

Da liberoquotidiano.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Addio Osvaldo Bagnoli, l'allenatore del mitico scudetto del Verona. Il calcio italiano piange il " mago della Bovisa ", scomparso a Milano all'età di 91 anni. Da calciatore aveva mosso i primi p assi nelle giovanili del Milan, come centrocampista, a metà degli anni 50. La sua carriera è stata lunga: ha giocato con Verona, Udinese, Catanzaro, Spal  e Verbania, prima di appendere gli scarpini al chiodo nel 1973. Da quel momento parte la sua seconda avventura professionale, di gran lunga la più ricca di successi e riconoscimenti.  In panchina ha guidato Solbiatese, Como, Rimini, Fano e  Cesena. Dalla Romagna, il salto a Verona che nelle sue mani si è trasformata in una piccola "grande" del nostro pallone negli anni Ottanta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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