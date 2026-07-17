Addio Osvaldo Bagnoli, l'allenatore del mitico scudetto del Verona. Il calcio italiano piange il " mago della Bovisa ", scomparso a Milano all'età di 91 anni. Da calciatore aveva mosso i primi p assi nelle giovanili del Milan, come centrocampista, a metà degli anni 50. La sua carriera è stata lunga: ha giocato con Verona, Udinese, Catanzaro, Spal e Verbania, prima di appendere gli scarpini al chiodo nel 1973. Da quel momento parte la sua seconda avventura professionale, di gran lunga la più ricca di successi e riconoscimenti. In panchina ha guidato Solbiatese, Como, Rimini, Fano e Cesena. Dalla Romagna, il salto a Verona che nelle sue mani si è trasformata in una piccola "grande" del nostro pallone negli anni Ottanta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Verona.

© Liberoquotidiano.it - Addio Osvaldo Bagnoli, il "mago della Bovisa": dal mitico scudetto del Verona ai sogni con Genoa e Inter

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Genoa 1990-92: Bagnoli e unillusione diventata Leggenda

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Osvaldo Bagnoli è morto, addio all'allenatore del Verona dello scudetto (1985): guidò anche Genoa e Inter

Addio a Osvaldo Bagnoli: l’ex allenatore dell’Inter e del miracoloso Scudetto con il Verona aveva 91 anniOsvaldo Bagnoli, ex allenatore che nel 1985 guidò il Verona alla vittoria dello scudetto, è morto a Verona all’età di 91 anni.

Temi più discussi: Addio a Bagnoli a 91 anni, l'uomo dello storico scudetto del Verona; Morte Bagnoli, il cordoglio della politica veronese; Genoa, via ufficial al ritiro. De Rossi: Bello ritrovarsi, c'è grande carica; Celik, il saluto social alla Roma dopo il passaggio alla Juve: Immenso onore.

Ho sempre pensato che Osvaldo Bagnoli fosse il miglior allenatore italiano della sua epoca. Un uomo schivo, modesto, eppure così grande. Una volta lo consigliai a Calleri per il Torino. . Era vero. Addio, uomo della Bovisa. x.com

Addio a Osvaldo Bagnoli, allenatore dello scudetto del Verona dell'85(ANSA) - ROMA, 17 LUG - È morto a Verona Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona che vinse lo scudetto storico del 1985. Aveva 91 anni. Il decesso è avvenuto all'ospedale Borgo Roma della città ... corrieredellosport.it

Addio a Osvaldo Bagnoli, il tecnico che scrisse la storia del calcio italiano portando l'Hellas Verona allo scudetto nella stagione '84-'85Addio a Osvaldo Bagnoli, il tecnico che scrisse la storia del calcio italiano portando l'Hellas Verona allo scudetto nella stagione '84-'85 ... lanotiziagiornale.it