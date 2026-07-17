Il mondo del calcio ha perso Osvaldo Bagnoli, allenatore noto per aver guidato l’Hellas Verona alla conquista dello scudetto nella stagione 1984-1985. La vittoria con la squadra veneta rappresenta una delle imprese più significative nella storia del calcio italiano. Bagnoli è ricordato per aver portato un club di provincia al massimo successo nazionale. La sua carriera include anche altri incarichi, ma il traguardo dello scudetto rimane il suo risultato più celebre.

Il mondo del calcio dice addio a Osvaldo Bagnoli, lo storico allenatore che, conquistando lo scudetto con l’Hellas Verona nella stagione 1984-1985, scrisse una delle pagine più belle della storia del calcio italiano. La leggenda della Serie A si è spenta a 91 anni, a pochi giorni dal ricovero all’ospedale Borgo Roma di Verona. Bagnoli mosse i primi passi da calciatore nel Milan, prima di trasferirsi al Verona. Nel corso della sua carriera indossò anche le maglie di Udinese, Catanzaro, Spal e Verbania. Nel 1973 iniziò la sua seconda vita nel mondo del calcio, diventando allenatore della Solbiatese, che all’epoca militava in Serie C. Grazie agli ottimi risultati ottenuti, fu chiamato sulla panchina del Como, in Serie A, dove però l’esperienza non diede i frutti sperati. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Addio a Osvaldo Bagnoli, il tecnico che scrisse la storia del calcio italiano portando l’Hellas Verona allo scudetto nella stagione ’84-’85

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