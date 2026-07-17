Osvaldo Bagnoli è morto | storico allenatore del Verona campione d?Italia nel 1985 guidò anche Inter e Genoa

Da ilmattino.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È deceduto Osvaldo Bagnoli, ex allenatore noto per aver conquistato lo scudetto con l'Hellas Verona nella stagione 1984-1985. Aveva 91 anni. Bagnoli aveva guidato anche le squadre di Inter e Genoa nel corso della sua carriera. La sua morte è stata annunciata nelle ultime ore.

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È morto Osvaldo Bagnoli, indimenticato allenatore dell'Hellas Verona che vinse lo storico scudetto nella stagione 198485. L'ex tecnico si è spento all'età di 91. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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