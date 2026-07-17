Osvaldo Bagnoli è morto all’età di 91 anni. È stato l’allenatore che ha guidato l’Hellas Verona alla vittoria dello scudetto nel 1985. La notizia si è diffusa questa mattina, provocando reazioni di commozione tra tifosi e appassionati. Bagnoli aveva anche allenato il Genoa e l’Inter durante la sua carriera.

Morto Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona campione d'Italia nel 198485. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni, la notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Dal Verona all'Inter Nato a Milano nel 1935, aveva mosso i primi passi nel calcio professionistico nel Milan, come centrocampista, a metà degli anni '50. Poi una lunga carriera con le maglie di Verona, Udinese, Catanzaro, Spal, Udinese e Verbania, prima di appendere gli scarpini al chiodo nel 1973. Da lì, via all'avventura in panchina, che lo ha portato a guidare Solbiatese, Como, Rimini, Fano, Cesena, Verona, Genoa e infine Inter. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Osvaldo Bagnoli è morto, addio all'allenatore del Verona dello scudetto (1985): guidò anche Genoa e Inter

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ULTIM'ORA È morto a 91 anni Osvaldo Bagnoli, allenatore del Verona campione d'Italia 1984-1985 #SkySport x.com

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