Un’attrice teatrale e insegnante è deceduta dopo aver subito gravi ferite in un incidente avvenuto il 17 marzo, lungo una strada provinciale tra Ostuni e Francavilla Fontana. Dopo lo scontro contro un ulivo, la donna è rimasta in ospedale per circa quattro mesi, prima di perdere la vita. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita nei dettagli.

Lo scorso 17 marzo andò a sbattere contro un ulivo, mentre era alla guida della sua auto lungo la strada provinciale da Ostuni a Francavilla Fontana, riportando lesioni e ferite gravissime. Ora Antonella Colucci, 61 anni, attrice teatrale, doppiatrice e docente, è morta dopo quattro mesi dall’incidente lasciando un profondo vuoto nel mondo artistico e culturale di Ostuni. I funerali si terranno alle 16.30 del 17 luglio nella parrocchia di San Francesco in piazza della Libertà. Interessata all’arte sin da piccola, si laurea in Lettere moderne all’università di Bari con una tesi su Carlo Goldoni. Approfondisce i suoi studi sul teatro e coltiva la passione per l’insegnamento andando a fare la docente di Italiano e Storia. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - Ostuni, con l'auto contro un ulivo: morta dopo quattro mesi di agonia Antonella Colucci, attrice teatrale e prof

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