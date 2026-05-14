Ritrovato ferito in auto nelle campagne tra Bitonto e Giovinazzo | 42enne muore dopo due mesi di agonia
Nella notte tra il 9 e il 10 marzo, le forze di polizia hanno trovato un uomo ferito da un colpo d'arma da fuoco all’interno della sua auto, nelle campagne tra Bitonto e Giovinazzo. Il 42enne è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove è rimasto in coma per circa due mesi. Dopo questa lunga agonia, l’uomo è deceduto. La scena del ritrovamento si trovava in una zona isolata, lontana dai centri abitati. Sono in corso indagini per chiarire quanto accaduto.
Nella notte tra il 9 e il 10 marzo scorsi, nelle campagne al confine tra Bitonto e Giovinazzo, le Volanti della Polizia di Stato s'imbatterono in un uomo ferito da un colpo d'arma da fuoco, all'interno della propria automobile. Accanto a lui fu ritrovata una pistola. Le condizioni del ferito, un. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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