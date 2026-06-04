Ferito a colpi di sedia dal fratello Daniele Cesarino muore dopo quattro mesi di agonia
Un uomo di 51 anni, ferito a colpi di sedia dal fratello nella notte tra il 6 e il 7 febbraio in una casa di famiglia, è morto dopo quattro mesi di ricovero in ospedale. È deceduto nel reparto di terapia intensiva di un ospedale locale, dove era stato trasferito subito dopo l’incidente. La vittima aveva riportato ferite gravi e le sue condizioni erano rimaste critiche fino al decesso.
Si è spento dopo quattro mesi di ricovero in ospedale al San Leonardo, Daniele Cesarino, 51enne di Castellammare di Stabia rimasto gravemente ferito nella notte tra il 6 e il 7 febbraio scorso, mentre si trovava nella casa di famiglia situata in via Martucci. La lite con il fratelloL'uomo venne. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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