Ferito a colpi di sedia dal fratello Daniele Cesarino muore dopo quattro mesi di agonia

Notizia in breve

Un uomo di 51 anni, ferito a colpi di sedia dal fratello nella notte tra il 6 e il 7 febbraio in una casa di famiglia, è morto dopo quattro mesi di ricovero in ospedale. È deceduto nel reparto di terapia intensiva di un ospedale locale, dove era stato trasferito subito dopo l’incidente. La vittima aveva riportato ferite gravi e le sue condizioni erano rimaste critiche fino al decesso.