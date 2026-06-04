Ferito a colpi di sedia dal fratello Daniele Cesarino muore dopo quattro mesi di agonia

Da napolitoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 51 anni, ferito a colpi di sedia dal fratello nella notte tra il 6 e il 7 febbraio in una casa di famiglia, è morto dopo quattro mesi di ricovero in ospedale. È deceduto nel reparto di terapia intensiva di un ospedale locale, dove era stato trasferito subito dopo l’incidente. La vittima aveva riportato ferite gravi e le sue condizioni erano rimaste critiche fino al decesso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si è spento dopo quattro mesi di ricovero in ospedale al San Leonardo, Daniele Cesarino, 51enne di Castellammare di Stabia rimasto gravemente ferito nella notte tra il 6 e il 7 febbraio scorso, mentre si trovava nella casa di famiglia situata in via Martucci. La lite con il fratelloL'uomo venne. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Ritrovato ferito in auto nelle campagne tra Bitonto e Giovinazzo: 42enne muore dopo due mesi di agoniaNella notte tra il 9 e il 10 marzo, le forze di polizia hanno trovato un uomo ferito da un colpo d'arma da fuoco all’interno della sua auto, nelle...

Massacrata dal marito, Alessandra muore dopo due giorni di agoniaUna donna è morta dopo due giorni di agonia, a seguito di un'aggressione domestica.

Argomenti più discussi: Ferito a colpi di sedia dal fratello, Daniele Cesarino muore dopo quattro mesi di agonia; Castellammare, ucciso a colpi di sedia: muore in ospedale dopo 4 mesi di agonia; Castellammare, morto dopo 4 mesi l’uomo colpito alla testa con una sedia dal fratello.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web