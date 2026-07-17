Ostia Pippo Mezzapesa al Puntasacra Film Fest con il docufilm King Marracash

Il Puntasacra Film Fest ospita il regista Pippo Mezzapesa con il suo documentario su Marracash, intitolato “King Marracash”. L’evento si svolgerà sabato 18 luglio all’Idroscalo di Ostia. Il film analizza la figura pubblica e le fragilità personali del rapper, offrendo uno sguardo diretto sulla sua vita e carriera. La proiezione rappresenta un momento di approfondimento sulla figura artistica attraverso il punto di vista del regista.

Ostia, 17 luglio 2026 – Dietro il successo, le fragilità. Dietro il personaggio, l’uomo. Il Puntasacra Film Fest accende i riflettori su Marracash attraverso lo sguardo del regista Pippo Mezzapesa, atteso sabato 18 luglio all’Idroscalo di Ostia. L’incontro con il pubblico è in programma alle 20.30 e precederà la proiezione di “King Marracash”, docufilm che ripercorre il viaggio umano e artistico del cantante. Un ritratto intimo, costruito intorno alle contraddizioni e alle fragilità che si nascondono dietro il successo di uno dei protagonisti della scena musicale italiana. L’appuntamento rientra nella quinta edizione del Puntasacra Film Fest 2026, ideato da Alice nella Città e organizzato dall’Associazione culturale PlaytownRoma. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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