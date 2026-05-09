Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Milano, 8 mag. (askanews) – Sono ufficialmente aperte le prevendite di “King Marracash” il primo docufilm dedicato a Marracash, in arrivo nelle sale italiane come evento speciale solo il 25, 26 e 27 maggio. Questo il trailer ufficiale del docufilm, che racconta un anno di sogni e trionfi del King del rap, a partire da un’impresa senza precedenti in Italia: il primo tour negli stadi per un rapper italiano, con la sua tappa più prestigiosa allo stadio San Siro di Milano. Diretto da Pippo Mezzapesa, che ne ha curato anche il soggetto e la sceneggiatura insieme a Antonella...🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sono ufficialmente aperte le prevendite di "King Marracash" il primo docufilm dedicato a Marracash, in arrivo nelle sale italiane come evento speciale solo il 25, 26 e 27 maggio

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