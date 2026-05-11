King Marracash | il docufilm su Marracash arriva al cinema come evento speciale il 25 26 e 27 maggio Il trailer e cosa racconta
Nel docufilm l'ultimo anno di sogni e trionfi, come San Siro. Ma anche l'artista tra i casermoni della Barona, la periferia di Milano dove è cresciuto, e poi in Sicilia con la famiglia (askanews) – Sono ufficialmente aperte le prevendite di King Marracash il primo docufilm dedicato a Marracash, in arrivo nelle sale italiane come evento speciale solo il 25, 26 e 27 maggio. Questo il trailer ufficiale del docufilm, che racconta un anno di sogni e trionfi del King del rap, a partire da un’impresa senza precedenti in Italia: il primo tour negli stadi per un rapper italiano, con la sua tappa più prestigiosa allo stadio San Siro di Milano.🔗 Leggi su Amica.it
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King Marracash al cinema: trailer ufficiale e date del docufilm evento di maggio 2026È arrivato il momento di scoprire il lato più intimo del King indiscusso del rap italiano.
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King Marracash arriva al cinema il 25, 26 e 27 maggio con un racconto intenso e personale che va oltre la musica, trasformandosi in un viaggio dentro l’anima di Marracash. Diretto da Pippo Mezzapesa, il docufilm segue l’ultimo anno di vita del rapper milan facebook
King Marracash: il docufilm di Pippo Mezzapesa sul re del rap sarà al cinema, come evento speciale, il 26, 27 e 29 maggio msn.com/it-it/intratte… x.com