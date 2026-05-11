King Marracash | il docufilm su Marracash arriva al cinema come evento speciale il 25 26 e 27 maggio Il trailer e cosa racconta

Da amica.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel docufilm l'ultimo anno di sogni e trionfi, come San Siro. Ma anche l'artista tra i casermoni della Barona, la periferia di Milano dove è cresciuto, e poi in Sicilia con la famiglia (askanews) – Sono ufficialmente aperte le prevendite di King Marracash il primo docufilm dedicato a Marracash, in arrivo nelle sale italiane come evento speciale solo il 25, 26 e 27 maggio. Questo il trailer ufficiale del docufilm, che racconta un anno di sogni e trionfi del King del rap, a partire da un’impresa senza precedenti in Italia: il primo tour negli stadi per un rapper italiano, con la sua tappa più prestigiosa allo stadio San Siro di Milano.🔗 Leggi su Amica.it

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King Marracash al cinema: trailer ufficiale e date del docufilm evento di maggio 2026È arrivato il momento di scoprire il lato più intimo del King indiscusso del rap italiano.

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