Ostia blitz nelle piazze di spaccio | arrestate sei persone

Ostia, il 17 luglio 2026, le forze dell'ordine hanno effettuato un blitz nelle piazze di spaccio della zona, arrestando sei persone. Durante l'operazione sono state sequestrate auto modificate per nascondere droga, con nascondigli tra le intercapedini delle vetture e nelle aree condominiali. L'intervento ha coinvolto diverse unità e ha portato al fermo di individui ritenuti coinvolti in attività di traffico di sostanze stupefacenti.

Ostia, 17 luglio 2026 – Auto trasformate in covi mobili della droga, nascondigli ricavati tra le intercapedini delle vetture ed aree condominiali utilizzate come basi di appoggio per alimentare le piazze di spaccio: è la fotografia restituita dalle ultime operazioni della Polizia di Stato sul litorale romano, che hanno portato all’arresto di sei persone gravemente indiziate, a vario titolo, per reati in materia di sostanze stupefacenti. Le attività, condotte dagli agenti del X Distretto Lido di Roma, hanno consentito di sequestrare complessivamente 1 00 grammi di cocaina, oltre 270 grammi di hashish, denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio e materiale per il confezionamento delle dosi. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Smantellata piazza di spaccio nelle campagne a Torre Garofoli

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