Maxi-operazione antidroga tra Ostia e Fiumicino | elicotteri e reparti speciali nelle piazze di spaccio

Una vasta operazione antidroga ha coinvolto oltre 100 militari tra Ostia e Fiumicino. Sono stati impiegati cani antidroga, reparti speciali e un elicottero. Le forze dell’ordine hanno effettuato controlli nelle principali piazze di spaccio del litorale romano, tra cui le cosiddette 'Case Rosse'. L’operazione ha portato a perquisizioni e a sequestri di sostanze stupefacenti. Nessuna informazione è stata fornita sui risultati specifici delle attività o sugli eventuali arresti.

Oltre 100 militari in azione sul litorale romano con cani antidroga, Nas ed elicottero. Controlli nelle storiche piazze dello spaccio fra cui le 'Case Rosse'. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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