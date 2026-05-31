giro di vite sullo spaccio maxi blitz in tutta italia arrestate 1300 persone

Nella giornata di oggi, la polizia di Stato ha arrestato 1.300 persone in tutta Italia durante un maxi blitz contro lo spaccio di droga. La squadra mobile di Prato ha partecipato alle operazioni, che hanno coinvolto diverse città. Durante le operazioni sono stati sequestrati ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti e materiali utilizzati per il traffico. L'intervento ha visto l'impiego di numerose unità di forze dell'ordine.

Ha lavorato anche la squadra mobile di Prato all’ operazione nazionale della polizia di Stato contro lo spaccio di sostanze stupefacenti in tutta Italia. L’attività investigativa, che a visto il coinvolgimento anche di equipaggi del reparto prevenzione crimine e di altri uffici delle varie Questure, ha portato all’ arresto di 1.335 soggetti, di cui 31 minorenni e 2.358 denunce a piede libero, tra cui 142 minori. Sono stati sequestrati complessivamente 450 chili di sostanze stupefacenti, suddivisi in 48 chili di cocaina, 379 chili di cannabinoidi e 7 di eroina. A testimonianza dell’efficacia dell’attività di prevenzione, sono state sequestrate 111 armi da fuoco, anche a canna lunga tra cui un fucile d’assalto, diverse armi da guerra e un giubbotto antiproiettili nonché numeroso munizionamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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